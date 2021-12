Casal vive com os cinco filhos na mesma casa, mas em andares diferentes

Shelley mora na suíte do andar de baixo com os dois filhos de um casamento anterior. Já Peter mora numa suíte no andar superior com os três filhos, avançou o jornal Mirror.





Shelley Hunt e Peter Verge garantem que "são felizes".Shelley mora na suíte do andar de baixo com os dois filhos de um casamento anterior. Já Peter mora numa suíte no andar superior com os três filhos, avançou o jornal Mirror.

Um casal do Canadá revelou que vive na mesma casa, mas em andares diferentes. Apesar de ser uma maneira pouco ortodoxa de viver como uma família,

Depois de falarem publicamente sobre o modo como vivem, o casal fez um vídeo recentemente no TikTok para responder a todas as perguntas que as pessoas tinham sobre a dinâmica da família.

"Eu moro no andar de cima, tenho três quartos para mim e para os meus três filhos e Shelley está no andar principal com os dois filhos. Nós temos as nossas próprias entradas e há uma porta que se fecha no meio", explicou Peter.

"Eu pago 58% de tudo e a Shelley paga 42%, baseado nos metros quadrados do espaço. Eu sou responsável pela minha suíte, cozinho, limpo e a mesma coisa para a Shelly lá embaixo", acrescenta.



Shelley explicou que fazia sentido em termos financeiros comprarem juntos a casa, embora ainda mantendo alguma separação por causa dos filhos.