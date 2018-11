Chimpanzé asseado adora tomar banho

Limbani, o pequeno primata, até esfrega as mãos uma na outra para ver a espuma a crescer.

01:30

A inteligência dos chimpanzés é muitas vezes posta à prova, mas desta vez nem foi preciso testá-la.Um chimpanzé de apenas dois anos foi filmado num jardim zoológico da Florida a tomar banho e a esfregar-se com champô... Por iniciativa própria.Limbani, o pequeno primata, até esfrega as mãos uma na outra para ver a espuma a crescer.O vídeo foi partilhado nas redes sociais e rapidamente conquistou os internautas. As imagens correram o mundo e arrecadaram milhares de visualizações.