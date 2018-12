Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cidade americana sob ataque de perus

Aves montaram guarda à sede de município e atacam quem quer entrar.

02:12

A cidade de Johnston, no estado de Rhode Island, EUA, foi vítima de vilões invulgares: um grupo de perus selvagens.



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ItdiuaSjaDk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>



As aves selvagens montaram ‘casa’ junto à câmara da cidade e, dias depois, começaram a mostrar-se agressivos com quem ia ali tratar de burocracias.



Dois dos vilões foram capturados mas o terceiro, batizado como Al Capone, está a monte.