Cidade costeira invadida por "ratos do tamanho de gatos"

A cidade de Tenby, situada numa zona costeira do País de Gales, está a ser invadida por "ratos do tamanho de gatos", segundo testemunhos de vários moradores, que estão aterrorizados.De acordo com o jornal Daily Mail, os ratos estão a danificar as falésias ao longo da costa. Roger Miles, um dos moradores, revelou que o problema se tem tornado cada vez mais grave. "Ao anoitecer e de manhã cedo há ratos por todo o lado", disse Miles."É o dano estrutural que podem estar a causar à face do penhasco que é a grande preocupação", disse Derek brown, outro habitante local, à televisão britânica BBC citada pelo Daily Mail.O presidente da câmara municipal, Sam Skyrme-Blackhall, disse que está "a tomar medidas" e a ajudar a montar dezenas de armadilhas para acabar com os roedores.Um porta-voz doestão "cientes dos problemas com roedores" e estão a trabalhar para resolver o problema. Entretanto, aconselharam os moradores a não alimentarem aves ou deixar cair qualquer alimento para evitar atrair mais ratos.