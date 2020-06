Cisne morre "de coração partido" após jovens lhe esmagarem ovos no ninho

Um cisne fêmea morreu "de coração partido" depois de um grupo de jovens ter atacado o ninho do animal com tijolos, esmagando-lhe os ovos que a ave chocava. O caso, ocorrido no Reino Unido, está a dar que falar na imprensa inglesa e a comover os internautas.

Segundo o Manchester Evening News, o triste episódio começou com o ataque de "um grupo de vândalos" que atirou os tijolos para cima do ninho. Segundo ativistas dos direitos dos animais, que acompanham os animais do Canal de Manchester, em Bolton, dos seis ovos que a fêmea tinha apenas três sobreviveram. Com o stress, o macho acabou por abandonar a fêmea – os cisnes são conhecidos por acasalar para toda a vida, em condições normais, pelo que o ataque acabou por motivar o abandono.

Michael Mason, ativista de uma associação local, explicou o que se seguiu nas redes sociais: "Depois ela foi atacada por cães e por patos, que acabaram por lhe destruir mais dois ovos. Ficou só com um. Abandonada pelo parceiro ficou de coração partido. Foi encontrada morta no ninho esta manhã. Só me apetece chorar, ela morreu de tristeza", descreveu.

Segundo a associação Swan Sanctuary, que resgata cisnes em perigo, é normal que, quer a perda de ovos ou o abandono do parceiro cause um processo de luto igual ao dos humanos, que só por vezes é ultrapassado com o cisne sobrevivente a mudar-se para outro curso de água ou mesmo migrar.

No caso deste cisne a dor da perda do ‘marido’ e dos ovos revelou-se demais.