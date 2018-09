Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cobras caem do teto de quarto na Austrália

Luta de animais foi captada em vídeo.

01:30

Imagine que está em casa, a descansar, e caem-lhe duas cobras do tecto... do quarto.



A situação parece improvável, mas aconteceu a um casal na Austrália.



Num vídeo divulgado nas redes sociais é possível ver duas pitões macho que caem da canalização do tecto do quarto de hóspedes do casal durante uma luta.



As autoridades foram chamadas ao local.