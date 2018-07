Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Como não partilhar o prazer da música

Vídeo no Metro de Londres mostra homem a cantar descontroladamente.

02:32

Um passageiro foi apanhado no Metro de Londres a partilhar o clássico ‘Smoke on the Water’, dos Deep Purple.



Um vídeo mostra-o a cantar, a plenos pulmões, mas sem música, pois ouvia o tema com os auscultadores colocados. É caso para dizer que tanta generosidade era dispensável.



