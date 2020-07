De Slipknot a Paramore. A 'avózinha' baterista que está a dar que falar

Dorothea Taylor já é uma conhecida das redes sociais. A baterista tornou-se viral após publicar versões de músicas de bandas famosas como Paramore, Disturbed e Slipknot.

Para além de professora, Dorothea conta já com 56 anos a tocar bateria. Numa das suas publicações, a 'avózinha' defende que não há padrão para se ser baterista. "Há bateristas de todas as idades, tamanhos, formas, etnias. Independentemente do quão bom és, do quão velho és, pertencemos todos à mesma família", diz.

Recentemente, Dorothea chamou a atenção da cantora Hayley Williams depois de publicar um vídeo a tocar uma versão de "Ain’t It Fun", dos Paramore. "Adoro-a, é a maior", pode ler-se na publicação de Harley.





love her, she’s a badass https://t.co/FcJfWMU7Hq — hayley from Paramore (@yelyahwilliams) July 9, 2020

No entanto, nos seus posts mais antigos, é possível assistirmos também a interpretações de “Psychosocial” dos Slipknot e “Down With the Sickness” de Disturbed.

A veterana baterista revelou, numa entrevista à Drum Magazine, que toca bateria desde os seus 13 anos e que dá aulas desde os 17, justificando assim a sua habilidade.



Veja alguns dos seus videos: