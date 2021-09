Um homem com um detetor de metais encontrou um anel de curso que tinha desaparecido há 10 anos, numa escola secundária de Nova Iorque, EUA.O homem fotografou o achado e colocou a imagem no Facebook, chamando a atenção a Patti Fish, mãe do jovem que perdeu o anel durante um jogo de futebol: "Sendo mãe solteira, tive muita dificuldade para pagar o anel, em ouro e prata.O meu filho ficou muito triste. Percorremos o campo à procura e nada."