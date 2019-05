Elefante esmaga homem de 27 anos até à morte para proteger a cria

Um homem de 27 anos morreu esmagado por um elefante que tentava proteger a sua cria que estava a ser atingida por pedras por vários moradores locais, em Ajna Shuli, na Índia.Segundo avança o jornal britânico Metro, a cria do elefante estava doente e não se conseguia levantar para fugir do ataque.O elefante reagiu mal e investiu contra os moradores que se encontravam no local, acabando por matar um homem e causar o pânico.Outros dez elefantes surgiram na área do ataque e alegadamente começaram a perseguir os agressores, que acabaram por fugir.O caso está a ser acompanhado pelas autoridades.