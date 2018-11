Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Elevador cai 84 andares e pessoas escapam por pouco

Queda começou no 95.º andar de um arranha-céus em Chicago, nos EUA, e só terminou no 11.º andar.

02:30

Não são só os gatos que têm várias vidas...



Seis pessoas, entre elas uma grávida, caíram 84 andares dentro de um elevador.



A queda começou no 95.º andar de um arranha-céus em Chicago, nos EUA, e só terminou no 11.º andar.



Viveram momentos de pânico mas escaparam ilesos.



Foram necessárias duas horas e meia de operações de resgate até que todas as vítimas fossem retiradas do local.



Foi aberta uma investigação ao sucedido e o elevador foi retirado de funcionamento.