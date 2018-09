Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Engravida jovem com quem traiu namorada durante uma festa

Rapaz de 21 anos contraiu ainda uma doença sexualmente transmissível.

18:41

Um jovem britânico de 21 anos confessou em exclusivo à coluna sentimental do The Sun que traiu a namorada de 23 anos com uma rapariga durante uma festa, que agora está grávida. Como se não bastasse, o rapaz contraiu uma doença sexualmente transmissível.



"A minha namorada, de 23 anos, foi trabalhar para fora e eu sinto mesmo muito falta de sexo regular. Uma noite fui à festa de aniversário de um grande amigo. Estava lá muita gente e havia uma rapariga que não tirava os olhos de cima de mim", contou.



Foi então que a jovem pediu ao rapaz para ir com ela apanhar ar ao exterior. Caminharam algum bocado, até que chegaram a uma zona de arbustos e de acordo com o britânico, as coisas acabaram por se "proporcionar".



"Fizémos sexo lá no escurinho. Foi tudo um pouco estranho, mas foi divertido. Depois voltámos para a festa e cada um foi para a sua casa. Pensei que nunca mais a ia ver", pode ler-se na carta redigida.



Mais tarde, o rapaz recebeu uma mensagem onde descobria que a rapariga estava grávida. "Isso já foi mau o suficiente, mas depois apercebi-me que algo se passava na minha família. Fui ao médico e descobri que tinha gonorreia", assume.



Agora, o jovem não sabe como irá orientar a sua vida e garante que na sua cabeça só surgem dúvidas. "Mal conheço aquela rapariga, mas nem posso imaginar o estado em que ela está. Sinto-me muito envergonhada pelo que fiz. A minha namorada nunca me vai perdoar. Não estou pronto para ser pai. Não tenho um emprego fixo nem expetativas para tal e ainda moro em casa dos meus pais", conclui.