Estafeta roubou 80 mil euros em bolos e inventou novo crime

Segundo

o

, entre novembro passado e fevereiro deste ano, David Lliviganay, de 32 anos, roubou cerca de 1.020 bolos do armazém de Lady M em Long Island.O método era simples: invadiu os congeladores, encheu mais de meia dúzia de mochilas pretas com os delicados doces, empilhou-os num carrinho de transporte e levou-os para o seu carro.Inacreditavelmente, Lady M não notou que lhe estavam a faltar mais de mil sobremesas até que alguém lhe contou que as mesmas estavam a ser vendidas com um grande desconto no mercado negro.