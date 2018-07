Estudantes angariam dinheiro para ajudar empregado de limpeza

Um dos empregados de limpeza mais acarinhados da Universidade de Bristol, no Reino Unido, foi presenteado com 1700 euros recolhidos pelos alunos daquela faculdade através de uma plataforma de angariação de fundos.

Herman Gordon foi surpreendido pelo ato dos jovens, que o quiseram ajudar a visitar a família nas Caraíbas.



Perante o gesto, não conseguiu suster as lágrimas, num momento que acabou captado em vídeo.

Here is the video of a Bristol University cleaner breaking down in tears after students fundraised £1500 for him and his wife to go on holiday this summer pic.twitter.com/em1Iaf5CDF