Ex-acompanhante de luxo revela como identificar traições durante confinamento

Uma ex-acompanhante de luxo australiana revelou alguns sinais que podem indicar que as mulheres estão a ser traídas pelos companheiros no âmbito da atual pandemia de Covid-19. Amanda Goff, conhecida como Samantha X, explicou em entrevista radiofónica que, mesmo com o confinamento imposto em muitos países, "os homens encontram sempre uma forma de ‘pular a cerca’".

Respondendo às dúvidas de uma ouvinte, que suspeitava que o marido a estaria a trair, Amanda explicou alguns sinais que podem indicar esta situação.

"Por exemplo, recomendo que, se têm dúvidas, lhe passem a mão pelo cabelo quando ele chega a casa. Se tiver o cabelo húmido é porque tomou banho noutro local e pode ter estado com outra mulher", aconselha a ex-acompanhante de luxo.

No período de confinamento, como os casais têm mais tempo para pôs a conversa em dia e passam mais tempo juntos, Amanda considera que se deve aproveitar estes momentos para ouvir com atenção e chegar a algumas pistas. "Puxem a conversa de uma amiga ou amigo vosso que traiu o companheiro. Se ele se manifestar muito contra, ficar irritado e começar a fazer juízos morais, eu acho que é um bom sinal de que o estão a fazer", defende a australiana.

Finalmente, Amanda aconselha que se preste atenção aos gadgets que guardam dados biométricos e de atividade física. "Telemóveis, relógios e pulseiras eletrónicas guardam alguns dados sobre a atividade física do utilizador e podem revelar atividade sexual, caso verifique que o seu companheiro tem picos de atividade física durante a noite ou quando não estava a fazer desporto", conclui Amanda.