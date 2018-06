Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fluidos corporais estão na moda

Estilista usa cristais de urina e suor nas suas criações.

Uma aspirante a estilista britânica decidiu dispensar as lantejoulas, botões e outros ‘berloques’ de plástico para decorar as suas roupas e optou, em substituição, por cristais feitos de... fluidos corporais.



Entre as suas criações estão sapatos adornados com cristais de suor e uma estola de pele falsa decorada com botões de urina.



Alice Potts já disse que está a pensar usar cristais de sangue e outros fluidos (que não especificou) nas suas próximas criações.