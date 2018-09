Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Foca 'ataca' canoista com polvo

Momento verdadeiramente inesperado aconteceu na Nova Zelândia.

01:30

Um praticante de caiaque estava com os amigos num treino ao largo de Kaikoura, na Nova Zelândia, quando foi surpreendido por um ‘ataque’ invulgar.



Uma foca aproximou-se do caiaque, mas não foi para dizer ‘olá’. O animal trazia na boca um enorme polvo, com o qual... esbofeteou o atleta! Felizmente, ninguém ficou magoado.



O momento foi registado em vídeo por um outro canoísta, que tinha uma câmara ligada.



<iframe allowfullscreen frameborder="0" width="698" height="573" scrolling="no" id="molvideoplayer" title="MailOnline Embed Player" src="https://www.dailymail.co.uk/embed/video/1770028.html"></iframe>