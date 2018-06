Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Francês ganhou o ‘milhão’ duas vezes

Há pessoas com muita sorte!

02:30

Um apostador francês que tinha acertado no ‘Milhão’ em novembro de 2016 voltou a ser bafejado pela sorte e ganhou mais um milhão de euros no mesmo concurso.



O mais incrível é que o apostador, que deseja permanecer anónimo, jogou com a mesma chave e registou o boletim no mesmo café de Evian-les-Bains, no Leste do país.



Segundo o jornal ‘Le Parisien’, as hipóteses matemáticas de isso acontecer são de uma para... 16 triliões.



