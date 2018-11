Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fruto mal cheiroso atrasa avião

Passageiros de voo na Indonésia recusam-se a embarcar em voo carregado de durian.

Quem conhece o durian diz que é a fruta mais malcheirosa do Mundo.



Tão malcheirosa que um avião que ia descolar na Indonésia atrasou-se após os passageiros se queixarem do mau cheiro e exigirem a retirada das duas toneladas do fruto que iam no porão.



O episódio aconteceu esta segunda-feira num voo da companhia Sriwijaya Air que ligava Jakarta a Bengkulu.



Conta a BBC que os passageiros, ao aperceberem-se do cheiro a durian na cabine recusaram-se a voar, apesar das garantias da tripulação de que o cheiro desapareceria assum que levantassem voo.



Perante a recusa dos passageiros, a fruta foi mesmo retirada, atrasando o voo em cerca de uma hora.







O durian é o fruto de uma árvore oriunda da Malásia, muito apreciado no Oriente. Mas tem o inconveniente de ser tão deliciosa quanto mal cheirosa.