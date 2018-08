Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gaivota atrevida rouba batatas fritas

Quem disse que são só para os humanos?

01:30

Quem disse que as batatas fritas são só para os humanos?



Uma gaivota atrevida decidiu entrar num supermercado em Merseysiden, em Inglaterra, para roubar um pacote.



Aproximou-se da entrada calmamente, para passar despercebida e, assim que teve as batatas fritas no bico, acelerou o passo e fugiu com o pacote.



Foi uma missão bem-sucedida!