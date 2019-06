Os donos de um galo foram levados a tribunal pelos vizinhos na ilha de Oleron, no oeste de França, porque a ave canta... demasiado cedo.Os queixosos, um casal do continente que tem uma casa na ilha e só lá vai duas vezes por ano, queixam-se de que o galo madrugador não os deixa descansar. Já o presidente da câmara da pequena localidade está contra os forasteiros."Hoje queixam-se do galo e amanhã será do quê? Do barulho das gaivotas? Do vento?", disse o presidente.