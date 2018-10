Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gato tenta afastar cão da sua porta a todo o custo

Vídeo mostra felino a fazer de tudo para tirar Jaxson do seu território.

19:49

Um vídeo hilariante que se está a tornar viral tem como protagonistas um cão curioso e um gato que tenta a todo o custo impedir o "rival" de espreitar pela sua porta.



As imagens, filmadas em Reading, no Reino Unido, e publicadas pelo jornal Daily Mail, mostram Jaxson, o cão, a tentar colocar o focinho pela porta destinada exclusivamente às passagens de Smudgie, o felino. Descontente, o gato faz de tudo para o afastar.



Ao ver que o seu "território" estava a ser "invadido", Smudgie tenta fazer com que a porta não se abra e, quando não tem sucesso, salta para a cabeça do cão.



Sem sucesso, o felino tenta ainda outras abordagens: começa a fechar a porta com as duas patas e ainda morde as orelhas de Jaxson.



Veja o vídeo: