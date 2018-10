Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hitler contra Lenine nas eleições no Peru

Eleições municipais deste domingo fazem prever um duelo curioso.

As eleições municipais deste domingo no Peru fazem prever um duelo curioso do ponto de vista histórico.



Hitler Alva, que se descreve nos cartazes como ‘O Hitler bom’, procura a reeleição como presidente da Câmara de Yungar, tendo como oponente... Lenine Valverde.