Homem arranca nariz e orelhas para ficar parecido com uma caveira

Kalaca Skull, colombiano de 22 anos, tem vindo a fazer cirurgias estéticas para realizar um sonho.

Kalaca Skull, um homem de 22 anos, cortou o seu nariz, orelhas e tatuou os seus olhos para realizar um sonho e ficar parecido com uma caveira, uma vez que sempre teve um fascínio por caveiras desde criança.O rapaz, natural da Colômbia, tem sido submetido a várias cirurgias plásticas nos últimos dois anos, mas afirma que só começou a fazê-lo depois da mãe morrer, uma vez que ela não gostava, segundo avança o jornal britânico Metro.Inicialmente, Kalaca removeu a metade inferior do nariz e cortar os lóbulos das orelhas. Depois rapou o cabelo e fez tatuagens na cabeça e nos olhos.As fotografias são publicadas por Kalaca Skull nas redes sociais. "As alterações corporais são uma decisão pessoal e não devem ser julgadas. É como julgar uma mulher por colocar mamas novas ou pôr silicone nas nádegas", disse o jovem, ao site Rio Notícias.