Um perito em artes marciais bateu um recorde mundial do ‘Guinness’ ao partir 42 cocos num minuto com os frutos equilibrados na cabeça de voluntários.Um vídeo mostra KV Saidalavi, o artista, no centro de um círculo formado por seis voluntários, que colocam um novo coco na cabeça à medida que o anterior é rapidamente esmagado por umas matracas.