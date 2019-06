Um homem foi condenado a dois anos de cadeia por roubar... as cuecas da vizinha.O jovem Samuel foi acusado de, a coberto da noite, saltar por três vezes o muro de uma moradia do município espanhol de Peñafiel para roubar as peças de roupa interior que estavam a secar no estendal.Safou-se de ir para a cadeia e fica em liberdade condicional com pena suspensa, uma vez que não tinha antecedentes criminais.É bom que não volte a cair em tentação.