Homem cozinha pé amputado e serve aos amigos

Norte-americano decidiu dar um "funeral" diferente ao pé perdido num acidente de mota.

16:06

Um homem norte-americano decidiu cozinhar o pé que teve de amputar e servi-lo aos amigos numa espécie de jantar/funeral.



A insólita história foi contada pelo próprio no site Reddit, que partilhou imagens do inusitado repasto.



A ideia surgiu quando o homem em questão ficou com o pé irremediavelmente danificado após um acidente de mota. Sem outra opção, foi obrigado a amputar o pé, pedindo aos médicos para guardar o membro cortado.

Ao abrigo de uma lei religiosa que vigora nos EUA, foi-lhe permitido guardar a parte do corpo para enterrar num funeral mas este decidiu dar um destino diferente ao membro perdido. Três semanas depois, organizou um jantar/funeral para o seu pé, cozinhou-o e serviu-o em forma de 'tacos' aos amigos, que concordaram com a ideia.

O pé foi marinado durante a noite e depois salteado com sal, pimenta, cebola, sumo de limão e pimentão.



De 0 a 10, o homem classificou o seu cozinhado único com 6,5, dizendo que era "melhor do que um cachorro quente" mas não tão bom quanto "vieiras salteadas".

Mais tarde, após o insólito petisco, o homem cremou o que sobrou do seu pé e enterrou as cinzas.