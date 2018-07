Homem decide trocar de sexo para pagar um seguro mais barato

Condutor tomou a decisão depois de saber que as mulheres pagavam uma apólice de carro "mais em conta".

Um homem canadiano decidiu alterar o sexo em todos os documentos para que pudesse poupar no seguro do carro, ao descobrir que isso lhe traria vantagens. Em alguns países, inclusive no Canadá, as mulheres desfrutam de uma apólice do seguro mais barata tendo em conta o menor número de acidentes em relação ao sexo oposto.

O homem, de 23 anos, confessou que fez a troca nos documentos porque queria muito adquirir um Chevrolet Cruze, que lhe traria um seguro muito elevado. Depois de saber que o seu seguro iria ser bastante caro, não só pelo envolvimento num acidente passado, mas também por ser homem, o canadiano decidiu perguntar quanto ficaria se fosse do sexo oposto.

Ao ficar estupefacto com a enorme diferença de valores entre os sexos, o homem decidiu alterar o género em todos os formulários, sendo que se trata de uma prática ilegal. Depois de ver que os formulários não aceitavam a troca, o homem dirigiu-se a um médico que lhe fez chegar um atestado em como se via como mulher.

Com o documento como prova da alteração de sexo, o homem alterou os documentos e fechou negócio com a seguradora, acabando por poupar praticamente mil euros em cada prestação.