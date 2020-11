Peter Kigen, portador de uma doença crónica foi transportado de urgência para o hospital Kapkatet depois de ter desmaiado em casa, no Quénia.



O óbito acabou por ser declarado já na unidade hospitalar e o homem de 32 anos foi transferido para a morgue. De acordo com o jornal Mirror, Kigen acordou a chorar no momento em que os funcionários procediam a uma incisão na perna direita como parte do processo de embalsamento.



Numa primeira reação, os funcionários mostraram-se chocados e devolveram depois o doente às urgências do hospital para que pudesse ser observado.

"Eu nem sabia onde estava quando recuperei a consciência, mas agradeço a Deus por poupar a minha vida. Vou servi-lo para o resto da minha vida". afirmou o homem. A família acusou já o hospital de negligência após o sucedido.