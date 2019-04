Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem filma bisonte bebé e é surpreendido pela mãe da cria

No vídeo pode ouvir-se, em inglês, o homem a dizer: "vai-te embora, vai-te embora, tu não gostas de mim".

13:40

É verdade que muitas vezes os animais surpreendem os humanos pela forma carinhosa como os acolhem. Mas quando se trata das suas crias, os pais tornam-se defensivos e chegam, muitas vezes, a atacar aqueles que lhes parecem predadores.



O mesmo não aconteceu com um bebé bisonte. Num vídeo partilhado nas redes sociais é possível ver um pequeno bisonte a aproximar-se de um homem que filmava uma manada.



"Vai-te embora, vai-te embora, tu não gostas de mim", ouve-se o homem dizer à mãe do pequeno bisonte que com medo que se tratasse de alguém ameaçador, se aproximou.



Por incrível que pareça, a mãe bisonte não se importou e quase que ignorou o homem que registou o momento e partilhou no Youtube.