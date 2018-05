Homem guia 209 quilómetros para ter sexo com criança

Polícia detetou encontro num site e apanhou o homem à chegada, com vários adereços sexuais no carro.

Michael Bickerton, de 49 anos, foi condenado a oito anos de prisão depois de ter conduzido mais de 200 quilómetros, a 26 de agosto de 2017, para violar uma menina de 10 anos, com quem tinha combinado um encontro num site. O homem, que mora em Stoke-on-Tent, em Inglaterra, foi imediatamente preso assim que chegou a Cambridgeshire, segundo noticiou a BBC.

A polícia de Cambridgeshire ficou de alerta após ter visto um site que o agressor utilizava e onde publicou, de forma explícita, que se sentia atraído por crianças. As autoridades perceberam que ele tinha marcado um encontro com a menor e detiveram-no à chegada.



Durante a detenção, as autoridades encontraram dentro do carro do homem uma máscara, lubrificante, Viagra e um fato de cheerleader.

"Bickerton negou ter qualquer tipo de intenção além de querer conhecer a menina e disse que achava que a criança nem era real. Defendeu-se dizendo que estava naquele local por ter combinado um encontro com um homem para fazerem sexo", disse o detetive Kath McCready à BBC.

Em tribunal, o homem declarou que todas as conversas que tinha no site sobre violar meninas tinham sido "meras fantasias" mas o júri apenas precisou de duas horas para dar o veredicto e condená-lo.

Michael foi também registado como pedófilo e faz agora parte da lista de predadores sexuais.