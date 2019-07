Um homem de 65 anos apaixonou-se por uma hospedeira em Belgrado, capital da Sérvia, e, ao procurá-la no hotel, o homem descobriu que esta já teria abandonado o local.A solução encontrada para a impedir de sair do país foi telefonar para o aeroporto com a informação de uma suposta bomba colocada no avião, da companhia aérea Lufthansa, em que a hospedeira seguia.Claro que o aparelho foi evacuado e o homem acabou preso por ter inventado a bomba.