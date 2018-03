Morre depois de brincadeira sexual com bomba

Marido inseriu morteiro com 40 centímetros de comprimento na vagina da mulher.

Ruben Valera Cornejo é acusado do homicídio da esposa após ter inserido um morteiro na vagina da mulher. O homem estava alcoolizado durante o ato sexual, mas afirma que inseriu a bomba, com 40 centímetros de comprimento e cinco de diâmetro, a pedido da vítima. O crime ocorre no Peru.

Segundo o jornal The Sun, Ruben contou às autoridades que só reparou que a mulher estava inconsciente no dia seguinte e chamou logo as autoridades.

Javier Arana, chefe da investigação, declarou aos jornais locais que encontrou o "morteiro com manchas de sangue e pelos púbicos no meio de outros brinquedos sexuais".

O casal acreditava que a bomba estava desativada e era usada na habitação como objeto de decoração. Naquele fatídico dia serviu como brinquedo sexual e acabou por perfurar os órgãos internos da mulher.

Ao lado do cadáver, foram encontrados analgésicos que terão sido usados pela mulher para controlar as dores.

O pai da vítima está chocado com o crime e espera que seja atribuída uma pena severa ao genro.