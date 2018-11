Homem nu que escapava a marido da amante cai do quarto andar

Vítima terá sofrido lesões graves na coluna. Caso aconteceu na China.

Um homem que tentava escapar ao marido da amante caiu de um quarto andar na China, quando se pendurou numa janela, completamente nu.



O momento foi filmado por pessoas que passavam na rua e mostra a queda aparatosa do homem, que cai em cima de contentores do lixo que estavam na rua.



O vídeo foi publicado no site Live Leak e rapidamente se tornou viral na Internet. O site noticioso Metro diz que a vítima terá sofrido lesões na coluna.