Homem passa 400 horas a ser tatuado e diz que próximo passo é cortar os mamilos

Yannick Rick, um homem proveniente de Chur, Suíça, passou um total de 400 horas a ser tatuado e gastou mais de 9.700 euros para ficar com tatuagens dos pés à cabeça.



Durante três dias completos, esteve debaixo da agulha para ficar com as costas completamente tatuadas de preto e com a palavra "mau" desenhada. A inspiração foi um outro homem que tinha tatuagens no corpo inteiro, mas Yannick quer mais que isso.







O início do processo

O primeiro passo foi tatuar um único braço em 2016. O fascínio pelo processo e pela dor envolvida foi tal que rapidamente Yannick tatuou o braço totalmente de preto.



Em três sessões, o homem tinha o braço completamente preto.



De seguida, Yannick foi a um estúdio especializado neste tipo de tatuagens de "preto total". Passou mais três dias sob a agulha. Desde então, foram 400 horas a ser tatuado.



Trabalha num lar

A extensão das tatuagens de Yannick poderiam comprometer a sua profissão, no entanto, o homem afirma que nunca teve problemas no lar de idosos onde trabalha.



Diz que o que acontece é receber muitas perguntas dos idosos como pedirem para que vá lavar as mãos sujas ou perguntam sobre se as suas tatuagens saem durante o banho.



Os comentários e a opinião da família

Yannick diz que a família ficou surpreendida com a transformação radical, mas sabiam que essa era a sua paixão e, por isso, atualmente é algo "normal""



"Muitas pessoas ficam fascinadas com o que eu faço e querem saber o significado por trás disso", admite. Nas redes sociais nem sempre recebe os comentários positivos.

"Algumas pessoas acham que é chocante ou feio, pois perguntam se estou mentalmente doente".