Jovem acorda coberta de sangue após ser atacada por raposa

Jodie Nailard, de 22 anos, admitiu ter ficado traumatizada. Caso aconteceu em Londres.

Jodie Nailard, uma jovem de 22 anos, acordou em pânico, coberta de sangue, depois de ter sido atacada por uma raposa enquanto dormia no seu quarto em Clapham, no sudoeste de Londres, Inglaterra.



Segundo avança o jornal britânico Daily Mail, a rapariga acordou quando sentiu uma dor aguda no braço, por volta das 5h30 da manhã do passado domingo.



O animal terá entrado pela porta do pátio e atacado a jovem, que ficou com o seu braço com seis perfurações, chegando até a temer ter contraído raiva.



"Não tenho uma janela no meu quarto, apenas a porta do pátio, então mantínhamos a porta aberta porque estava muito calor. Estava apenas encostada, havia pouco espaço para o animal conseguir entrar", começou por dizer Jodie ao MailOnline, admitindo que está traumatizada.



"Fiquei traumatizada com isto que aconteceu. Ainda não dormi desde que o ataque aconteceu e não consigo ficar sozinha no quarto à noite. Estou com medo de que a raposa volte", confessou a jovem.