Jovem acorda com iniciais de sete homens tatuadas na perna após noite de festa

Magaluf, Espanha, de acordo com o Mirror.



Uma mulher acordou com as iniciais de sete homens tatuadas na anca depois de uma noite de festa, em

Megan Gerrard, de 22 anos, estava numa viagem com amigas, em julho de 2018, onde conheceu sete jovens de Newcastle, Inglaterra.







Na última noite em Magaluf, os amigos passaram por um estúdio de tatuagens e Megan disse, em tom de brincadeira, que devia tatuar as iniciais de cada pessoa do grupo, como uma homenagem por se terem conhecido.



Os rapazes desafiaram-na a fazê-lo mas as amigas avisaram que era uma má ideia.



A jovem acabou por seguir em frente com a brincadeira e tatuou as iniciais dos rapazes na anca.



Quando regressou a Inglaterra descobriu os perfis deles nas redes sociais e apercebeu-se de que alguns dos jovens lhe tinham dado iniciais falsas.



A jovem diz não se arrepender da experiência mas, eventualmente, fez uma tatuagem maior para cobrir as iniciais.