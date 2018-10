Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem de 17 anos engravida depois de noite de sexo com quatro homens

Rapariga não sabe quem é o pai do filho nem como os voltar a encontrar.

10:27

Uma jovem britânica de 17 anos revelou em exclusivo à coluna sentimental do jornal The Sun que engravidou depois de uma noite em que exagerou bastante na quantidade de álcool ingerida e se acabou por envolver sexualmente com quatro homens diferentes.



A jovem, que acabou de entrar na faculdade, foi convidada para ir a uma festa por um rapaz que conheceu num bar, juntamente com uma amiga. "Eu disse à minha mãe que ia dormir em casa de uma colega. Quando lá chegámos deparámo-nos com uma casa enorme onde não havia praticamente ninguém da nossa idade. Toda a gente parecia mais velha, na casa dos 20 anos", começa por contar.



Foi então que tudo começou. A rapariga foi abordada por um rapaz que a convidou para irem para um sítio mais calmo, onde pudessem conversar. Os dois fizeram sexo no andar de cima da habitação, num dos quartos. A jovem, já bastante alcoolizada, acabou por adormecer, só acordando com o barulho do homem a sair do quarto.



"Ele não voltou mais mas depois um outro rapaz abriu a porta e perguntou se eu estava bem. Falámos um bocado e quando dei por mim estávamos a fazer sexo. Eu não estava em mim, parecia que estava a viver num filme. Mais tarde vieram outros dois jovens e eu não me recordo de muito mais, mas sei que também fiz sexo com eles", recorda.



A jovem acordou às 04h00 da manhã do dia seguinte, naquele mesmo quarto. Agora descobriu que está à espera de bebé. "Eu sei que vou dar uma boa mãe mas não sei qual dos rapazes é o pai ou mesmo como os encontrar. Acho que nem sequer sou capaz de ir dar àquela casa outra vez", termina.