Jovem euromilionária usa Twitter para pedir companhia no Dia dos Namorados

Jane Park recebeu muitas propostas depois de uma mensagem enigmática.

12.02.19

Don’t know why no ones asked for my address yet ??? I’m expecting a few valentine cards — Jane Park (@janeparkx) 11 de fevereiro de 2019

Jane Park, a mais jovem Euromilionária do Reino Unido, ofereceu 60 mil libras - cerca de 68 mil euros - em novembro do ano passado, ao homem que quisesse namorar com ela. A ideia parece ter falhado porque a britânica voltou a ter uma iniciativa "estranha" para ter companhia, desta vez no Dia dos Namorados.A jovem, natural de Edimburgo, fez uma publicação no Twitter onde mostrava que ainda nenhum homem lhe tinha pedido para ser seu namorado: "Não sei porque é que ninguém me pediu para o meu endereço. Estou à espera de alguns cartões do Dia de S. Valentim", escreveu no Twitter.Mas foi esta mensagem "enigmática" - que alguns levaram a brincar - que fez com que a 'má sorte' de Jane mudasse. De repente, as redes da escocesa começaram a ser "invadidas" por pretendentes.A jovem não voltou a falar do assunto, deixando no ar se vai ou não aceitar algum dos "convites".Aos 17 anos, a jovem ganhou 1 milhão de libras - aproximadamente 1 milhão e 138 mil euros - no Euromilhões. Desde aí, tem ficado famosa por ter gasto o dinheiro em carros e operações plásticas. E agora namorados.