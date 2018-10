Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem luta pela vida após cão lhe arrancar pénis à dentada

Rapaz, de 22 anos, foi encontrado em coma pelos paramédicos.

19:12

Um jovem escocês de 22 anos está no hospital a lutar pela vida após um cão, de raça Buldogue Inglês, lhe ter arrancado o pénis e os testículos à dentada. O homem foi encontrado pelos paramédicos no apartamento onde mora completamente vestido e numa "piscina com o próprio sangue", conta o The Sun.



O rapaz, que não é identificado, foi encontrado já em coma e imediatamente encaminhado para o hospital de Edimburgo. O caso aconteceu em East Lothian, no passado domingo, cerca das 2h30 da madrugada.



"Um homem sofreu graves lesões que se acredita terem sido causadas por um cão", afirmaram as autoridades escocesas que estão a investigar o caso, citadas pela publicação.



Ainda não é claro se o cão pertence ao homem atacado.



O animal foi colocado num canil enquanto a vítima permanece no hospital, ainda sem ter recuperado a consciência.