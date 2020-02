Uma mulher ficou em choque ao encontrar uma peça de ferro dentro de um hambúrguer de franco do McDonald's, em Sydney, na Austrália.A jovem mãe tinha comprado o hambúrguer para a filha mas acabou por comê-lo porque a menina disse que não tinha fome, foi então que se deparou, em choque, com o ferro no interior do pão.Depois de se deslocar ao estabelecimento de fast-food para fazer a reclamação, o gerente pediu-lhe desculpa e ofereceu-lhe um novo hambúrguer.A McDonald's está a investigar o caso.