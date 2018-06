Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem sente que o 'ex' apenas a usa para ter sexo

Mulher está apaixonada mas o antigo companheiro já tem namorada.

Uma mulher britânica escreveu para a coluna sentimental do jornal The Sun para procurar ajuda para os seus problemas com o ex-namorado. A jovem sente que o homem apenas a está a usar para ter sexo e acede, porque ainda o ama.



Para piorar a questão, o antigo companheiro já tem uma nova namorada e a britânica sabe que este nunca a deixará para ficar com ela. "Ele tem mais dois anos do que eu e diz que me ama e que vai acabar com a namorada porque não sente o mesmo por ela. Mas nunca faz nada sobre isso", começa por revelar à publicação.



"Ele telefona-me e diz que é urgente que nos encontremos porque ele quer mostrar-me o que sente por mim", conta ainda.



A mulher, que explica ter sido vítima de abusos em criança e nunca é identificada ao longo da publicação, acrescenta: "O meu coração diz-me que devo esperar por ele mas a minha cabeça diz que me estou a iludir".



A conselheira revela que a hesitação acerca desta relação poderá estar relacionada com os abusos de que a mulher foi alvo: "É o resultado do seu medo em se aproximar de alguém que a pode deixar ficar mal", considera.



Como conselho, é dito à britânica que procure apoio numa associação para pessoas que passaram pelo mesmo trauma, porque a poderão ajudar a ultrapassar o passado.