Jovem tatua o nome do filho nas costas e descobre que afinal não é seu

Colombiano descobriu caso da namorada com rival e afinal este é o pai da criança.

14:56

Pedro Santo Domingo foi pai há alguns meses e quis eternizar o momento tatuando nas costas o nome do menino. E assim o colombiano inscreveu nas suas costas o nome Benjamin, em letras gigantes, para que todos pudessem ver o seu orgulho de pai.



Mas a história teve um desfecho pouco simpático para este jovem de 22 anos, revela o diário Opinion. É que Pablo descobriu no telefone da sua namorada conversas comprometedoras desta com um dos seus ex-namorados. Ao confrontá-la, o caso ficou ainda pior. A mulher não só lhe disse que pretendia deixá-lo para regressar ao seu antigo amor, como lhe comunicou que, afinal, Benjamin não é filho dele, mas antes do rival.



Incrédulo, Domingo tratou de fazer testes de DNA, que comprovaram que a mulher tinha razão - Benjamin é mesmo filho do ex da sua companheira.



O jovem reagiu da pior maneira. Embebedou-se, bateu na namorada com um pau e os vizinhos tiveram de chamar polícia. Depois de se acalmar, contou a história aos polícias e o caso tornou-se conhecido.



Pedro pondera agora fazer um tratamento a laser para remover a tatuagem, mas conta que, para já, está a fazer terapia psicológica para ultrapassar o trauma que está a viver.