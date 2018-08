Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrão de limões detido na Califórnia

A polícia californiana prendeu um homem de 69 anos por um roubo invulgar.



Dionicio Fierros foi apanhado com... 363 kg de limões no carro.



Os citrinos tinham sido colhidos recentemente e estavam guardados em sacos.



Desconhecem-se as motivações do ladrão.