Lamborghini arde após acidente em bomba de gasolina

Carro de 250 mil euros ardeu no Missouri, EUA.

01:53

Há carros e carros mas numa coisa são iguais: ardem. Um Lamborghini Huracan, de 250 mil euros, ardeu numa bomba de gasolina junto a St. Louis, Missouri.Um carro arrancou com a mangueira de combustível presa no depósito e a gasolina salpicou a ‘bomba’, que pegou fogo. Peter Gelber, amigo do infeliz dono do carro conta a história no Facebook e mostra um vídeo que mostra o momento quem que o carro arranca com a mangueira metida no depósito, dando origem ao fogo.