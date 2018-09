Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leão afetuoso ‘ataca’ turistas com lambidelas

Animal está no Taigan Safari Park da Crimeia.

Um leão afetuoso invadiu um veículo com turistas e ‘atacou-os’ com lambidelas no Taigan Safari Park da Crimeia.



Os turistas não se mostraram assustados, apesar de uma mulher ter sido mordida por outro leão no mesmo parque há uns meses.