Leão vence teste de força contra três homens

Desafio da corda põe frente a frente oponentes improváveis.

Três lutadores de wrestling enfrentaram o mais difícil adversário de sempre, num zoo do Texas.



O desafio era vencer um leão numa versão do popular 'jogo da corda', em que duas equipas competem para ver quem consegue puxar o adversário.



Apesar do esforço dos humanos, o felino resistiu a todos os 'puxões' e nem um centímetro se mexeu, vencendo o desafio sem margem para dúvidas.