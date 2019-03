Mãe cai desamparada ao deitar o filho de dois anos no berço

Vídeo hilariante mostra o momento da queda.

Uma mãe, do Dallas, Texas, nos Estados Unidos, foi deitar o filho de dois anos mas acabou por ser arrastada pelos quase 14 kg do bebé, caindo dentro do berço.Segundo avança o Daily Mail, a mulher é vista a confortar o menino enquanto o deita no berço."Isto aconteceu quando estava a tentar colocar o meu bebé de dois anos a dormir. Tenho apenas 1,50 metros de altura", explicou a mãe da criança, ao ViralHog.A rapidez com que os filhos crescem nunca deixa de surpreender. vídeo hilariante mostra como a revelação pode ser pesada, literalmente.