Mãe de 51 anos grávida do terceiro filho diz não estar preparada para o fim da maternidade

Helen Gration, uma mulher britânica de 51 anos, está a desafiar as probabilidades. A mãe de dois adolescentes gémeos, já na universidade, não gostou da ideia de ter 'o ninho vazio' e, por isso, decidiu engravidar apesar da sua idade e do marido Harry, de 68 anos.Helen da cidade de York, Inglaterra, está agora grávida de 20 semanas e aguarda o nascimento do terceiro filho em outubro.A britânica considera que a gravidez não é uma coisa só de mulheres na faixa etária dos 30 anos e quer encorajar outras a engravidar caso assim o queiram.A luta pela gravidez começou no final de 2017. Helen queria ter um terceiro filho e consultou um médico especializado. Este disse-lhe que tal seria possível, mas não com seus próprios óvulos.Em janeiro de 2018, o casal começou a sua procura por uma dadora de óvulos. Ao ver-se limitada pela legislação britânica que impede mulheres com mais de 51 anos a fazerem tratamentos de fertilização, Helen rumou ao Chipre com o marido e ali fez a fertilização in vitro.12 semanas depois, o casal recebeu a notícia de que o tratamento tinha sido bem sucedido e esperavam um bebé saudável.Helen afirma que se manterá ativa e saudável para poder acompanhar o terceiro bebé até à vida adulta.