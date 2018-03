Mãe tem medo de sufocar os filhos com seios gigantes

Mulher criou angariação de fundos para pagar operação.

Rachel Ryan, de 26 anos, afirma que os seios de copa HH a impossibilitam de ter uma relação saudável com os filhos de seis e cinco anos. A jovem mãe, natural do Reino Unido, nunca amamentou as crianças com receio de as sufocar. Os "piropos e apalpões" contribuem para a que a mulher esteja a angariar dinheiro para pagar uma operação de redução mamária.

A estudante universitária contou ao jornal Mirror que para além de sofrer constantemente de dores no pescoço, costas e ombros, os seios tornaram impossível a realização de simples tarefas que "os pais normais" fazem.

Rachel não amamentou os filhos com receio de sufocar os bebés pois o seio cobria a cara das crianças. Afirmou que não brinca com os menores devido às dores constantes.

"Fiquei de coração partido por não poder amamentar e por, devido às dores crónicas, perder a oportunidade de brincar com os meus filhos", afirma.

A rotina diária é também afetada pelos comentários que ouve sempre que sai à rua. Rachel contou ao jornal que se sente "uma aberração" porque é impossível fazer algo tão simples como andar de autocarros sem que seja observada e alvo de comentários sexuais.

Como forma de acabar com o pesadelo, Rachel criou uma angariação de fundos para pagar a cirurgia no valor de 6 mil dólares (aproximadamente 5 mil euros).